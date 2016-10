Gezin prioriteit voor Dirk Zeelenberg

ANP Gezin prioriteit voor Dirk Zeelenberg

AMSTERDAM - Dirk Zeelenberg heeft geen makkelijke jeugd achter de rug. Voor de 47-jarige acteur, die in zijn boek Niet bepaald een succesverhaal schrijft over zijn opvoeding, is zijn gezin mede daarom het ‘allerbelangrijkste’.

Door ANP - 6-10-2016, 19:52 (Update 6-10-2016, 19:52)

“Ik had een vader die sloeg en ouders die me niet zagen staan”, vertelde Dirk in RTL Boulevard. “Ik vertel over een volslagen uiteengevallen gezin. Dat heeft heel veel verstrekkende gevolgen gehad voor iedereen, het is een heel verdrietig ding.”

Voor Dirk is het ‘ongelooflijk belangrijk om een goede, liefhebbende en steunende vader te zijn’. “Dat probeer ik echt en daar steek ik heel veel tijd in.” Met zijn vrouw Suus heeft Dirk drie kinderen. Volgens haar is de acteur een strenge, maar spontane vader. “Hij doet heel veel met de kinderen.”

Dirk doet een boekje open over zijn jeugd om inzicht te geven in wie hij is. “Ik wil een achtergrond schetsen van waarom ik ben gaan doen wat ik ben gaan doen en wie ik geworden ben.” Niet bepaald een succesverhaal is volgens Dirk echter ‘zeker geen autobiografie’. “Ik beschrijf dertien heel belangrijke momenten in mijn leven. Ik ben op zoek gegaan naar het gevoel dat ik toen had en heb dat proberen te vangen.”