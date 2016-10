Melissa Etheridge bezingt breuk Brangelina

LOS ANGELES - Melissa Etheridge heeft een liedje geschreven over het gestrande huwelijk van Brad Pitt en Angelina Jolie. Dat deed de zangeres nadat ze naar eigen zeggen op de vingers werd getikt door de mensen rond Angelina, zo vertelde Melissa in Andy Cohens talkshow Watch What Happens Live.

Door ANP - 6-10-2016, 21:00 (Update 6-10-2016, 21:00)

"Er zijn echt mensen wiens werk het is om de problemen van sterren op te lossen", aldus Melissa, die stelde te zijn gebeld nadat ze zich eerder deze week over de Brangelina-breuk had uitgelaten. Ze vond het vooral sneu voor haar oude vriend Brad, maar toch kon ze de kritiek ergens wel begrijpen. "Ik heb Brad al heel lang niet gesproken, maar elke keer als ik er iets over zeg dan gaat plotseling toch weer over haar."

Melissa bedacht toen dat ze in plaats van iets te zeggen, het beter kon bezingen. "Ik heb er een liedje overgemaakt vandaag", zo onthulde ze. Het nummer gaat over haar verwaterde vriendschap met Brad en refereert aan haar eigen gestrande huwelijken. Ook bezweert ze dat ze Angelina nooit ontmoet heeft. "Het moraal van het verhaal is: scheiden is kut en niemand wint er iets mee", besloot Melissa.