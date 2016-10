Michael Bublé presenteert Brit Awards

LONDEN - De Canadese zanger Michael Bublé presenteert in 2017 de uitreiking van de belangrijkste Britse muziekprijzen, de Brit Awards.

Door ANP - 7-10-2016, 1:24 (Update 7-10-2016, 1:24)

Volgens The Sun is het pas de derde keer in de veertigjarige geschiedenis van de prijzen dat de organisatie heeft gekozen voor een niet-Britse presentator. Michael werd drie keer genomineerd voor de Brit Award voor beste internationale mannelijke artiest, maar won de prijs nooit.

De zanger is volgens de krant vereerd dat hij gevraagd is voor de klus. "Alhoewel ik niet ben opgegroeid als Brit, ken ik altijd op de hoogte geweest van de Brit Awards en hun globale impact."

De awardshow vindt plaats op 22 februari in de The O2 Arena in Londen.