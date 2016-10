Opnames realityshow Kardashians liggen stil

LOS ANGELES - De camera's van realityserie Keeping Up With The Kardashians hebben niet gedraaid sinds de overval op Kim Kardashian in Parijs. Het is niet duidelijk wanneer de opnames weer van start gaan.

Door ANP - 7-10-2016, 2:04 (Update 7-10-2016, 2:04)

"Onze prioriteit is nu het welzijn van Kim. Er is nog geen beslissing gemaakt over wanneer de productie wordt hervat", aldus zender E! in een statement.

Opnames voor de show lagen al stil toen Kim zondagnacht werd overvallen in haar huurwoning in de Franse hoofdstad. Daarbij werd 10 miljoen euro aan juwelen buitgemaakt. De realityster werd vastgebonden en met een wapen bedreigd, maar raakte fysiek niet gewond.

Volgens Radar Online wil Kims echtgenoot Kanye West dat zij helemaal stopt met de show, waarin Kim en haar familie al sinds 2007 te zien zijn. De rapper zou ervan overtuigd zijn dat als de wereld niet elke week meekeek in Kims privéleven, de beroving nooit had plaatsgevonden.