ANP Jared Leto in beroep tegen TMZ

LOS ANGELES - De rechtszaak tussen TMZ en Jared Leto is nog niet over. De acteur gaat in beroep tegen de uitspraak van een rechter over het plaatsen van een privévideo.

Door ANP - 7-10-2016, 3:04 (Update 7-10-2016, 3:04)

De beelden werden gemaakt in de muziekstudio bij Jared thuis. Zelf beweert de Suicide Squad-ster dat een personeelslid ze opnam, maar een rechter oordeelde eerder dat de acteur en de filmer geen arbeidsverhouding hadden, en de rechten van het filmpje daardoor niet automatisch van Jared waren.

In de video is te zien hoe de leden van 30 Seconds To Mars ter inspiratie luisteren naar een album van Taylor Swift. Alhoewel frontman Jared ook positieve opmerkingen plaatst, eindigt hij met de woorden "ik geef geen f*ck om haar".

Jared klaagde de website aan vanwege schending van zijn copyright en het plaatsen van gestolen opnames. De video was volgens hem vertrouwelijk en niet bedoeld om te publiceren. Meteen nadat hij in september ongelijk had gekregen, kondigde de acteur al aan verdere juridische stappen te nemen. "Het was fout van TMZ om gestolen waar te kopen en uit te buiten", zei hij volgens The Wrap. "We vechten door omdat dat juist is. Mensen pijn doen en beschadigen onder het mom van nieuws maken is moreel verwerpelijk."