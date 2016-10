Gerard Joling leest ouderen voor

ZWOLLE - Onder meer Gerard Joling en schrijver Jan Siebeling lezen op de Nationale Ouderendag vrijdag voor aan senioren. De Nationale Voorleeslunch is een initiatief van de Leescoalitie, een samenwerkingsverband van leesbevorderende organisaties.

Door ANP - 7-10-2016, 4:29 (Update 7-10-2016, 4:29)

Het is de vierde keer dat deze lunch wordt gehouden. Jan Siebelink schreef speciaal voor deze editie een verhaal, Dons, over een oude heer in een zorginstelling die terugdenkt aan het kuikentje Dons dat hij als kind had.. De schrijver leest het verhaal zelf voor aan ouderen in Zwolle. Gerard doet dat in Nieuw-Vennep, Ook op zo'n honderd andere plekken (bibliotheken, zorginstellingen) wordt voorgelezen door onder meer de burgemeesters en wethouders van de aangesloten plaatsen en vrijwilligers.

De initiatiefnemers denken dat het voorlezen een aanleiding kan zijn voor mensen om met elkaar te praten of herinneringen op te halen. Het zou daarom goed zijn in de strijd tegen eenzaamheid bij ouderen.