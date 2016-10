Virtual Reality in jubileumshow The Simpsons

ANP Virtual Reality in jubileumshow The Simpsons

LOS ANGELES - Voor de zeshonderdste aflevering van The Simpsons hebben de makers een segment in Virtual Reality (VR) gefilmd. Kijkers kunnen zich vanaf de uitzending op 16 oktober drie minuten in de wereld van Homer, Marge, Lisa, Bart en Maggie begeven.

Door ANP - 7-10-2016, 5:39 (Update 7-10-2016, 5:39)

De VR-ervaring is een uitgebreide versie van het introfilmpje van The Simpsons, waarin de makers elke aflevering een kleine aanpassing doen. Op televisie duurt deze 'couch gag' de gebruikelijke 45 seconde, maar de Virtual Reality-versie is flink uitgebreid.

Volgens Indiewire is The Simpsons de eerste animatieserie die met VR werkt. De makers van de show lieten Homer het woord doen in het persbericht over de toevoeging, die is geproduceerd in samenwerking met Google. "In eerste instantie hadden we onze vraagtekens over werken met Google, omdat we niet wisten wie ze waren. Maar toen hebben we ze gegoogled en waren we behoorlijk onder de indruk."