Nick Nicolai hoopt op duet met Waylon

ANP Nick Nicolai hoopt op duet met Waylon

HAASTRECHT - Nick Nicolai, die begin juni de finale van Holland's Got Talent won, wil voor altijd blijven zingen. Ook wil hij graag een duet opnemen met Waylon. ‘’Van hem ben ik echt fan’’, zegt hij vrijdag in het AD.

Door ANP - 7-10-2016, 8:06 (Update 7-10-2016, 8:06)

Nicolai won de talentenjacht met vertolkingen van een genre dat in zijn ouderlijk huis niet dagelijks te horen is. Zijn vader luistert graag naar oude rockers als Bruce Springsteen, terwijl zijn moeder alles draait ‘van Elvis tot Frans Bauer’.

De zanger, die kampt met de autistische stoornis PDD-NOS, vond echter zijn liefde voor de soul. Tijdens de uitleg over het waarom schiet zijn zus hem te hulp. ‘’Hij is erachter gekomen dat hij zijn gevoel helemaal kwijt kan in de soul.’’ Haar broer beaamt dat.

De zanger werd vroeger veel gepest, maar sinds hij succes heeft, sturen oude klasgenoten hem via internet berichten. Zo zouden ze mee willen naar een concert. Volgens zijn zus wijst Nicolai alle verzoeken af. ‘’Die mensen komen gewoon op zijn succes af. Vroeger waren ze er niet voor hem. Nu hoeft het niet meer.’’

En het groepje pesters hoeft van Nick Nicolai niet te komen met excuses. ‘’Dat is te laat. Ik heb het afgesloten. Ik ga nu door”, zegt de zanger.