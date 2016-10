Gerard Joling leest voor aan Vennepse ouderen

ANP Gerard Joling leest voor aan ouderen

NIEUW VENNEP - Gerard Joling heeft vrijdag op de Nationale Ouderendag voorgelezen aan senioren in Nieuw-Vennep. De Nationale Voorleeslunch is een initiatief van de Leescoalitie, een samenwerkingsverband van leesbevorderende organisaties.

Door ANP - 7-10-2016, 12:46 (Update 7-10-2016, 13:41)

Het is de vierde keer dat deze lunch wordt gehouden. Schrijver Jan Siebelink schreef speciaal voor deze editie een verhaal, Dons, over een oude heer in een zorginstelling die terugdenkt aan het kuikentje Dons dat hij als kind had. De schrijver las het verhaal zelf voor aan ouderen in Zwolle. Gerard deed dat in Nieuw-Vennep en zette daarvan een fragment op Instagram.

Zijn tv-vriend Gordon gaf vrijdag het startsein voor de Nationale Ouderendag in Hilversum. "Kleine wensen van ouderen in vervulling laten gaan en allemaal door vrijwilligers uitgevoerd! Hartverwarmend weer met die oudjes! Heb jij al een oudje bezocht of meegenomen? Het is nooit te laat!'', schrijft Gordon op Facebook.

Later vandaag volgen video's van de beide heren in actie op deze website.