ANP Famke Janssen reikt nieuwe acteursprijs uit

AMSTERDAM - Actrice Famke Jansen reikt donderdag tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala de prijs uit in de nieuwe categorie voor acteurs. Famke Jansen komt de Zilveren Televizier-Ster Acteur uitreiken, maakte AVROTROS vrijdag bekend.

Door ANP - 7-10-2016, 14:36 (Update 7-10-2016, 14:36)

Achmed Akkabi, Thom Hoffman en Victor Reinier zijn de kanshebbers in deze nieuwe categorie.

Famke Janssen brak met haar rol als Xenia Onatopp in de James Bond-film GoldenEye door in Amerika. Vele films volgden zoals de filmserie X-men. Dit jaar was ze te zien in de tv-serie The Blacklist en volgend seizoen speelt zij de hoofdrol in de spin-off van deze populaire Amerikaanse serie.