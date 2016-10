Justin smijt telefoon stuk in Naarden

NAARDEN - Justin Bieber moet op zoek naar een nieuwe telefoon. De Canadese zanger sloeg vrijdag een balletje op een golfbaan in Naarden, maar dat verliep niet zoals hij had gepland. Justin smeet zijn telefoon kapot en in het water, bevestigt een medewerker van de golfclub naar aanleiding van berichtgeving van Shownieuws.

Golfclub Naarderbos kreeg vlak voor Justins komst een telefoontje met de vraag of ze iets konden regelen voor een internationale ster. “Een kwartiertje later stond hij hier voor mijn neus op kantoor.” Het personeel schrok niet toen Justin opdook. “Het was weer eens wat anders dan een gewone werkdag.”

Handtekeningen vragen of een selfie met de zanger was er niet bij. “We mochten geen foto’s maken.” Voordat Justin de baan op kon, moest hij wel nog even shoppen. “Hij heeft hier in onze shop golfkleding gekocht en is nadat hij zich had omgekleed de baan op gegaan.”

Justin werd vergezeld door beveiligers en assistenten, maar ging in zijn eentje de baan op. Hij golfde zes holes, maar dat ging ‘niet heel goed’. “Hij heeft zijn telefoon in het water gegooid, daaruit blijkt maar weer eens hoe frustrerend golfen kan zijn.”

Na zo’n anderhalf uur in Naarden stapje Justin weer in de auto en werd zijn telefoon opgedoken om te voorkomen dat Beliebers massaal naar de golfclub komen in de hoop het toestel te scoren. De kapotte telefoon is meegegeven aan Justins beveiliging.

Het is deze week niet de eerste keer dat Justin opduikt in Nederland. Dinsdagavond deed hij met zijn goede vriend Martin Garrix boodschappen in Amsterdam. Komend weekeinde geeft de zanger twee concerten in Arnhem.