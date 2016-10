Estavana Polman krijgt eigen internetserie

ANP Estavana Polman krijgt eigen internetserie

AMSTERDAM - Handbalster Estavana Polman krijgt een eigen serie op het nieuwe online videoplatform van De Telegraaf. Hoewel kijkers straks een glimp opvangen van haar leven, wordt het beslist geen reallifesoap, benadrukt ze zaterdag in de krant.

Door ANP - 8-10-2016, 10:21 (Update 8-10-2016, 10:21)

"Ik ga een beetje laten zien hoe mijn dag eruit ziet", zegt Estavana. "Dat klinkt soms spannender dan het is, hoor. Het dagelijks ritme van een topsporter bestaat vooral uit eten, trainen, slapen en weer trainen. En dat zo ongeveer de hele dag door."

Ook haar vriend, voetballer Rafael van der Vaart, zal waarschijnlijk af en toe opduiken, ook al is hij niet echt dol op camera's. "We gaan ook thuis filmen en misschien dat je hem hier en daar nog wel eens voorbij kan zien lopen", aldus Estavana, die handbalt bij het Deense Esbjerg.

"We hebben het er natuurlijk van tevoren uitgebreid over gehad. Wat willen we wél en wat willen we niet laten zien. Maar deze serie gaat niet over ons als stelletje, het is ook zeker geen reallifesoap, maar geeft een inkijkje in mijn leven als topsporter."