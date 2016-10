Tim Hofman wilde eigenlijk dichter worden

ANP Tim Hofman wilde eigenlijk dichter worden

AMSTERDAM - Tim Hofman heeft voordat hij bekend werd altijd een carrière als dichter geambieerd. Dat wordt nu alsnog bewaarheid, met een eigen dichtbundel. "Mijn eerste grote jongensdroom is altijd schrijven geweest", aldus de BNN-presentator zaterdag in Het Parool.

Door ANP - 8-10-2016, 12:17 (Update 8-10-2016, 12:17)

"Weet je, televisie heb ik een keer besloten, toen ik 21, 22 was: ik ga kijken of dit wat is. Dat is uitgelopen tot zowat mijn hele bestaan", vervolgt Tim. "Maar dat dichten was altijd mijn grote droom. Een boek in de winkel hebben: dan had ik het gefikst."

Afgelopen jaar durfde Tim het aan om zijn werk naar uitgeverijen te sturen. "Bij Meulenhoff zeiden ze: we vinden het tof, maar we willen geen BN'er met een kaft eromheen. Het moet wel goed zijn. En ze vonden het goed. Ik dacht: o shit, let's go."

Wanneer Tims dichtbundel verschijnt, is nog niet bekend.