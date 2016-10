Lady Gaga volgende gast in Carpool Karaoke

LOS ANGELES - Talkshowhost James Corden heeft weer een grote naam gestrikt voor het populaire programmaonderdeel Carpool Karaoke in The Late Late Show. Dit keer is Lady Gaga bij de presentator in de auto gestapt.

Door ANP - 8-10-2016, 13:11 (Update 8-10-2016, 13:11)

Gaga maakte het nieuws zelf bekend door een foto van haar en Corden te twitteren. "Leuke dag gehad met @JKCorden! Binnenkort te zien", schrijft de zangeres erbij.

Tijdens Carpool Karaoke rijdt Corden met een celebrity rond door Los Angeles terwijl hij diegene interviewt en ze samen zijn of haar grootste hits meezingen. Onder anderen Britney Spears, Mariah Carey, Justin Bieber, Adele, Jennifer Lopez en zelfs Michelle Obama gingen Lady Gaga voor.