Dennis Weening en DJ Julian Jordan maken film

AMSTERDAM - Acteurs Loes Haverkort, Dennis Weening en de populaire DJ Julian Jordan zijn te zien in Superstar VR, een nieuwe virtual reality-film van de makers van Emmy-winnaar Alles mag.

Door ANP - 9-10-2016, 9:12 (Update 9-10-2016, 9:12)

De bijzondere film, die de kijker verplaatst in het leven van een bekend DJ, beleeft zijn wereldpremiere op het festival Cinekid. Op 15 oktober is de 'narratieve 360-graden-film' voor het eerst te zien in een limousine op het festival.

Wie de film 'beleeft' kan ervaren hoe het is om als artiest in het middelpunt van de belangstelling te staan. De limousine wordt onder meer belaagd door fans en tijdens een interview belandt de hoofdpersoon in een stressvol interview. De finale van de film bestaat uit een concert op een enorm dance-festival.

DJ Julian Jordan verzorgde ook de muziek voor de film, zo maakten productiehuis BIND en de VPRO zondag bekend. Producent Joram Willink en regisseur-schrijver Steven Wouterlood maakten behalve Alles mag ook samen Koningsdag, die in het buitenland talloze prijzen won.

Cinekid vindt plaats in Amsterdam in de herfstvakantie.