Ryan Tedder zet zinnen op Paul McCartney

ANP Ryan Tedder zet zinnen op Paul McCartney

LOS ANGELES - Ryan Tedder heeft al met heel wat grote artiesten samengewerkt, maar er ontbreekt er nog ééntje: Paul McCartney. De muziekproducent en frontman van One Republic vertelt in een interview met Today dat hij alles zou doen wat de Beatle hem vraagt.

Door ANP - 9-10-2016, 17:26 (Update 9-10-2016, 17:26)

“Al gaat het om een cover van Mariah Careys All I Want For Christmas”, grapt Ryan. “Ik wil zeker te weten ooit samenwerken met Sir Paul McCartney.” De producent en zanger is groot fan van The Beatles, hoewel hij de band pas laat ontdekte. “Er lag een illegale kopie van The White Album in een auto die ik kocht, sindsdien ben ik fan.”

Ryan, die samenwerkte met onder anderen Adele en Beyoncé, heeft al heel wat namen af kunnen vinken van zijn wensenlijstje. “Peter Gabriel stond er zeker op.” De zanger is te horen op het nummer A.I., dat op het nieuwe album van OneRepublic staat. “U2 en Stevie Wonder durfde ik niet op mijn lijstje te zetten, omdat ik dacht dat het niet haalbaar was.” Toch gingen ook de Ierse rockers en Amerikaanse zanger overstag.

Als het aan Ryan ligt, volgt Paul McCartney dus snel. “Het maakt me niet uit wat we doen. Ik zou een kop koffie voor hem kunnen kopen of een etentje betalen. Al praten we alleen maar over muziek maken, dan kan ik toch zeggen dat we samen aan een nummer hebben gewerkt.”