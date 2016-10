Perrie Edwards: Zayn Malik slecht in bed

LONDEN - Perrie Edwards wil graag dat iedereen weet dat Zayn Malik haar niet kon bevredigen tussen de lakens. In het nieuwste nummer van haar meisjesgroep Little Mix zingt de blondine dat ze tijdens hun relatie regelmatig deed alsof ze een orgasme had.

Door ANP - 10-10-2016, 2:02 (Update 10-10-2016, 2:02)

Het nummer Shout Out To My Ex is nog niet uit, maar The Sun heeft de tekst in handen. Hoewel Zayn niet bij naam wordt genoemd, is het duidelijk dat het over hem gaat. Zo zingt de groep onder meer dat het vier lange jaren duurde voor het over was. Zayn en Perrie leerden elkaar in 2011 kennen en in 2015 dumpte hij haar naar verluidt per sms.

In het lied refereert Perrie ook naar de tattoos van haar ex. Zayn had een tattoo van haar gezicht op zijn arm, waar inmiddels een andere tattoo overheen is gezet. Verder zingt ze dat ze over haar ex heen is en niet zeker weet of ze ooit van hem heeft gehouden.

Perrie heeft inmiddels een nieuwe relatie met de acteur Luke Pasqualino. Zayn is al een tijdje samen met het model Gigi Hadid.