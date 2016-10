Gert Verhulst maakt transfer van het jaar

VILVOORDE - Gert Verhulst zorgt in Vlaanderen voor de transfer van het jaar. De televisiepresentator en Studio 100-baas die doorgaans kind aan huis is bij alle grote Vlaamse tv-stations, is de komende jaren alleen nog maar bij de commerciële zender Vier te zien.

Door ANP - 10-10-2016, 9:28 (Update 10-10-2016, 9:28)

"De afgelopen jaren heb ik inderdaad heel graag op zowat alle zenders veel verschillende programma's gepresenteerd", zegt Verhulst tegen Het Laatste Nieuws. "Nu kies ik er bewust voor om mijn ei te leggen bij VIER. Als presentator zal ik de komende jaren resoluut mijn schouders zetten onder verschillende nieuwe programma's."

De tv-zender werkt met Gert Verhulst aan vier verschillende programma's die in 2017 of later van start gaan. Eerder kreeg voormalig K3-zangeres Karen Damen een exclusief contract bij de zender.