Drake begint wereldtournee in Ziggo Dome

AMSTERDAM - Drake geeft in januari twee concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Met zijn optredens op zaterdag 21 en zondag 22 januari trapt de Canadees zijn wereldtournee The Boy Meets World Tour af. Dit kondigde concertorganisator Mojo maandag aan.

Door ANP - 10-10-2016, 10:23 (Update 10-10-2016, 10:23)

Na de aftrap in Nederland volgen zes shows in de O2 in Londen, gevolgd door concerten in Ierland, Duitsland, België, Zweden, Noorwegen, Denemarken en Frankrijk. Mojo begint vrijdag om 10.00 uur met de kaartverkoop voor de concerten in Amsterdam.

Drake is nu nog bezig met zijn Summer Sixteen Tour in de Verenigde Staten.