Robin de Levita stimuleert klassieke muziek

AMSTERDAM - Theaterproducent Robin de Levita gaat samenwerken met pianiste Iris Hond om klassieke muziek op een vernieuwde manier bij een groot publiek onder de aandacht te brengen. De samenwerking gaat komend seizoen van start met een theatertournee van Hond, zo maakte het duo maandag bekend.

10-10-2016

Voor de pianiste gaat met de tournee een droom in vervulling. Zij studeerde aan de conservatoria van Zwolle en Den Haag en kreeg diverse onderscheidingen. Ook was zij te zien in DWDD. De tournee valt samen met de lancering van haar cd Dear World, waarop zij negen unieke werken uitvoert.

De Nederlandse pianiste uit Harderwijk werkte voor het project samen met producent Patrick Leonard, die eerder ook werk van Madonna, Elton John, Pink Floyd en Leonard Cohen produceerde.

Ambities

Voor de regie werkt ze samen met producent Robin de Levita. “Ik vind Iris een muzikaal fenomeen”, stelt hij. “Haar ambitie is om klassieke muziek af te stoffen en dit op een innovatieve manier bij het publiek te brengen, sluit geheel aan bij mijn ambities. Door met Iris te werken, ontdek ik zelf hoe mooi deze kunstvorm is.” De Levita werd bekend dankzij zijn werk aan grote theaterproducties als Soldaat van Oranje en Anne.

Het is het eerste project waarmee De Levita naar buiten treedt nadat hij voortijdig de Borsato-musical Sky moest stopzetten.