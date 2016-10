Carlos Bernard keert terug in 24-spinoff

NEW YORK - Carlos Bernard, een van de vaste acteurs van hitserie 24, keert terug in de spin-off 24: Legacy die volgend jaar wordt uitgezonden. Dat melden Amerikaanse media.

Door ANP - 10-10-2016, 21:27 (Update 10-10-2016, 21:27)

Bernard speelde in zes van de acht seizoenen van 24 mee als Tony Almeida. De collega van Jack Bauer leek te zijn overleden bij een aanslag, maar keerde in een latere reeks terug als schurk.

Het is de eerste acteur uit de originele reeks waarvan gemeld is dat hij ook in de spin-off te zien is. Kiefer Sutherland, die in 24 de held Jack Bauer speelde, keert vooralsnog niet terug, maar producenten beklemtonen wel dat zijn personage “nog ergens in het 24-universum aanwezig is”.

Kijkcijferkanon

De hoofdrol in de spin-off wordt gespeeld door acteur Corey Hawkins. Het ‘real time’-element van 24 - elke aflevering beslaat een uur uit het leven van de held - wordt niet veranderd. De nieuwe serie wordt ontwikkeld door drie producenten van de oude reeks.

24, dat tussen 2001 en 2014 negen seizoenen liep, was zeker de eerste jaren een kijkcijferkanon en won tientallen prijzen, waaronder twee Golden Globes en twee Emmy's. Er werd lange tijd gepraat over een bioscoopversie die zou vertellen wat er met Jack Bauer was gebeurd nadat hij in het laatste seizoen verdween. Maar problemen met het script en de financiering zorgden ervoor dat dit project nooit van de grond kwam.