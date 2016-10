Finding Dory passeert miljard dollar-grens

LOS ANGELES - De animatiefilm Finding Dory van studio Disney heeft wereldwijd meer dan een miljard dollar opgeleverd. Het is de derde bioscooptitel die in 2016 deze grens passeert; eerder lukte het Captain America: Civil War en Zootopia.

Door ANP - 10-10-2016, 22:15 (Update 10-10-2016, 22:15)

Dat melden Amerikaanse media. In Finding Dory, het langverwachte vervolg op Finding Nemo, gaat de vergeetachtige picassovis Dory, samen met haar vrienden Nemo en Marlin, op zoek naar haar ouders.

De belangrijkste stemmen in de Engelstalige versie zijn ingesproken door Ellen DeGeneres, Albert Brooks en Ed O'Neill. In de Nederlandse versie zijn onder meer Annick Boer, Richard Groenendijk en Loek Peters te horen.

De film was ook in de Nederlandse bioscopen een groot succes. Met meer dan een miljoen bezoekers was Finding Dory vooralsnog de best bezochte bioscooptitel van het jaar.