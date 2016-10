Drake met recordaantal nominaties naar AMA

NEW YORK - Drake heeft een recordaantal nominaties in de wacht gesleept voor de American Music Awards (AMA). De Canadese hip-hopper breekt met dertien nominaties het 32 jaar oude record, dat op naam stond van Michael Jackson. In 1984 werd deze elf keer genomineerd voor de Amerikaanse muziekprijzen, meldt Billboard.

Door ANP - 10-10-2016, 22:17 (Update 10-10-2016, 22:17)

De 'Hotline Bling'-artiest maakt kans op onderscheidingen in categorieën als artiest van het jaar, beste mannelijke artiest, beste album, beste rapper en beste R&B song.

Ook Drake's geliefde Rihanna kan in diverse categorieën een prijs in de wacht slepen. Zij staat met zeven nominaties op de tweede plek. Het stel deelt zelfs twee nominaties; met 'Work' dingen ze mee naar de prijs voor beste samenwerking en beste video.