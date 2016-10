Kesha eist geheimhouding medische gegevens

LOS ANGELES - Kesha heeft in haar rechtszaak tegen Dr. Luke formeel geëist dat 900 pagina's met privégegevens niet openbaar gemaakt worden. De zangeres vreest dat haar voormalig producent de informatie doorspeelt naar de media.

Door ANP - 11-10-2016, 3:37 (Update 11-10-2016, 3:37)

De documenten zouden gevoelige informatie bevatten over onder meer haar afkickbehandelingen en psychiatrische evaluaties. In de papieren die ze maandag indiende, schrijft haar advocaat volgens E! dat de gegevens gaan over meer dan tien jaar uit Kesha's leven.

De zangeres beschuldigt Dr. Luke van seksueel en emotioneel misbruik. Om die reden wil ze niet langer met hem en moederbedrijf Sony samenwerken en haar lopende contract met beide partijen opzeggen. Het muzieklabel zegde eerder toe persoonlijke informatie uit de lopende rechtszaak niet openbaar te maken, maar volgens Kesha's advocaat heeft Dr. Luke dat verzoek afgewezen en beweert hij alle recht te hebben de bestanden te delen met wie hij maar wil.