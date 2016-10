Sterren staan stil bij Mental Health Day

LOS ANGELES - Verschillende sterren stonden maandag op Twitter stil bij Mental Health Day, de dag voor geestelijke gezondheid die de Wereldgezondheidsorganisatie in 1992 in het leven riep.

11-10-2016

Zelda Williams, wier vader Robin twee jaar geleden een eind aan zijn leven maakte, was één van hen. "Aan degenen die lijden en de omgeving van de mensen die lijden, weet alsjeblieft dat je niet alleen bent. Je bent geen last", schreef de dochter van de Mrs Doubtfire-komiek. Star Trek-acteur Wil Wheaton liet weten: "Je verdient het om gelukkig te zijn. Je verdient het om een volledig leven te leiden. Je bent het waard. Schaam je niet om hulp te zoeken."

Zangeres Ellie Goulding had ook een boodschap voor haar volgers met psychische problemen. "Wees lief voor jezelf, wees lief voor anderen. Heb de moed erover te praten. Er is heel veel liefde voor je." Sommige sterren deelden hun eigen verleden met mentale issues. "Naar de psychiater gaan was het beste dat ik ooit voor mezelf heb gedaan", liet Crazy Ex-Girlfriend-actrice Rachel Bloom weten. "Laat niemand je een schaamtegevoel aanpraten waardoor je geen hulp krijgt."

Ook de Britse royals stonden maandag stil bij de wereldwijde dag voor geestelijke gezondheid. Prins Harry, prins William en diens vrouw Kate bezochten het Londense reuzenrad The London Eye, waar ze spraken met jongeren die met psychische problemen kampen en daarover spreken om meer begrip te krijgen.