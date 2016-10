Marlijn Weerdenburg is nog op zoek

AMSTERDAM - Marlijn Weerdenburg lijkt met een baan, een relatie en een huis haar dagen als 'dolende dertiger' achter zich te hebben, maar dat is zeker nog niet het geval. De actrice en presentatrice is nog altijd op zoek naar het perfecte plaatje.

Door ANP - 11-10-2016, 8:25 (Update 11-10-2016, 8:25)

"Nu lijkt het misschien of het af is, maar dat is natuurlijk niet zo", zegt Marlijn dinsdag in De Telegraaf. "Ik presenteer, werk als actrice en ben ook nog zangeres. Die afwisseling vind ik te gek, maar zorgt er ook voor dat ik steeds keuzes moet maken."

Vooral het feit dat Marlijn een goede allrounder wil zijn, zorgt soms voor keuzestress. "Ik vind mijn verschillende carrières belangrijk, het liefste zou ik de hele dag werken. Maar ik ben 33, ik zou ook nog wel moeder willen worden", vervolgt ze. "Ik ben zielsgelukkig met mijn vriend, met wie ik veel tijd doorbreng en tegelijkertijd vraag ik me ook wel eens af of we eeuwig bij elkaar blijven. En dan wil ook nog vaak bij mijn vrienden zijn. Ik probeer nog steeds te streven naar het perfecte plaatje."

In het KRO-NCRV-programma De Dolende Dertiger staat Marlijn bij dergelijke dilemma's van leeftijdsgenoten stil. De eerste aflevering is dinsdagavond te zien.