ANP The Grand Tour naar Nederland

ROTTERDAM - The Grand Tour, het nieuwe autoprogramma van Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May, komt naar Nederland. Volgende week zaterdag wordt er een aflevering opgenomen vanuit Rotterdam. Fans die er bij willen zijn, kunnen zich aanmelden via Amazon.

Door ANP - 11-10-2016, 10:35 (Update 11-10-2016, 10:35)

De eerste shows van The Grand Tour zijn al opgenomen. Eerder was het trio in Johannesburg en Californië en later deze maand staan opnames in Britse Whitby en in Lapland (Finland) gepland. De eerste aflevering is vanaf 18 november te zien op Amazon Prime.

The Grand Tour is de langverwachte tegenhanger van Top Gear. De drie oud-presentatoren van de populaire Britse autoshow maakten vorig jaar bekend gezamenlijk over te stappen naar Amazon nadat Clarkson werd ontslagen door de BBC. Hij werd aan de kant gezet na een reeks incidenten.

Top Gear werd het afgelopen seizoen gepresenteerd door Chris Evans en Matt LeBlanc. Die serie is vanaf 4 november voor het eerst in Nederland op televisie te zien bij Veronica.