Dua Lipa treedt op tijdens Televizier-Gala

ANP Dua Lipa treedt op tijdens Televizier-Gala

HILVERSUM - Dua Lipa treedt op tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala. Dat heeft de AVROTROS bekend gemaakt.

Door ANP - 11-10-2016, 16:28 (Update 11-10-2016, 16:28)

De Britse zangeres van Albanese afkomst werd in 1995 geboren in Londen. Na haar eerste single ‘New Love’ volgde de megahit ‘Be the One’ waarmee ze ook hoog op de Nederlandse hitlijsten stond. Daarna volgden de hits ‘Last Dance’ en ‘Hotter than hell’. Tijdens het Televizier-Gala zingt ze haar nieuwe hit ‘Blow your mind’.

Dua Lipa was dit jaar al een aantal keer in Nederland. Zo stond ze op Koningsdag op het podium van Radio 538 in Breda en was ze een van de acts op festival Lowlands.

Het 51e Gouden Televizier-Ring Gala vindt plaats op donderdag 13 oktober in de HMH in Amsterdam en wordt live uitgezonden om 20.30 uur op NPO 1.