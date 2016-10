Ook ex-schoonmoeder klaagt Jim Carrey aan

LOS ANGELES - De ex-schoonmoeder van Jim Carrey klaagt de acteur aan voor dood door schuld van haar dochter Cathriona White. Dat meldt de BBC dinsdag.

Brigid Sweetman beschuldigt Carrey van betrokkenheid bij de dood van haar dochter Cathriona White, waarmee de acteur een relatie had. White pleegde in 2015 zelfmoord. "De wereld moet weten wat voor man Jim Carrey echt is. Hij gaf mijn dochter drie soa's", aldus de moeder van White.

De voormalige echtgenoot van White, Mark Burton, begon vorige maand al een soortgelijke rechtszaak tegen de 54-jarige acteur. Carrey ontkent alle betrokkenheid en zegt dat de familie van White uit is op geld.

De moeder en voormalige echtgenoot van White houden vol dat Carrey zijn ex-vriendin geestelijk mishandelde waardoor ze uiteindelijk een einde aan haar leven maakte.