Kay Nambiar houdt geen handjes vast

ANP Kay Nambiar houdt geen handjes vast

AMSTERDAM - Kay Nambiar begeleidt voor het nieuwe SBS-programma Queens of the Jungle acht luxepopjes door de wildernis, maar de presentator houdt echt niet de hele tijd hun handje vast. De kandidaten moesten het vooral zelf en met elkaar doen.

Door ANP - 12-10-2016, 8:17 (Update 12-10-2016, 8:17)

"Ik ben absoluut niet de hele tijd bij hen geweest", zegt Kay in De Telegraaf. "De essentie van de ervaring is veel zelf met elkaar doen, zonder invloed van de buitenwereld."

Kay is ervaringsdeskundige als winnaar van Expeditie Robinson in 2014. "Ik heb de deelnemers bepaalde dingen uitgelegd en ik heb hen bijgestaan als ze erdoorheen zaten", zo verklaart hij zijn rol. "Dan kon ik zeggen: ik snap het, ik voel het, ik kan het mij voorstellen. Het voelde als een soort gedeeld leed."

Queens Of The Jungle is woensdag voor het eerst te zien bij SBS6. De acht kandidaten moeten met z’n allen drie weken lang zien te overleven in de jungle. Alleen als ze de tocht samen volbrengen, krijgen ze de prijzenpot van 100.000 euro.