ANP Lubach weerspreekt aantijgingen Schippers

HILVERSUM - De redactie van het programma Zondag met Lubach weerspreekt dat het geen goede research zou hebben verricht over het item waarin de baan van de echtgenoot van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) ter sprake kwam. In het item noemde Lubach het dubieus dat haar man werkt voor het zorgconsultancybureau P5COM.

Door ANP - 12-10-2016, 9:27 (Update 12-10-2016, 9:27)

“Juist omdát het zo'n persoonlijke en gevoelige kwestie was hebben we uitgebreid gesproken met experts, journalisten en (soms anonieme) bronnen”, laat de redactie in een reactie weten. Schippers liet dinsdagavond in het programma Pauw weten dat haar echtgenoot, mede naar aanleiding van de commotie over het satirische programma, heeft besloten het bedrijf te verlaten.

Zondag met Lubach was niet de eerste publicatie waarin vraagtekens werden gezet bij de baan van de man van Schippers. Maar de minister stelde wel dat het item van ZML zijn weggaan heeft bevorderd. “Zowel mijn man als het bedrijf heeft de praktijken waarover wordt gesproken verwerpelijk genoemd”, stelde de bewindsvrouw. “Het knaagt enorm aan mijn rechtvaardigheidsgevoel dat zo'n verhaal toch maar door blijft circuleren. Je moet als partner van een minister, die er ook recht op heeft zijn eigen brood te verdienen, blijkbaar heel alert zijn.”

ZML haalde in het item onder meer een onderzoek van de Universiteit van Tilburg aan dat er in de zorg veel winst wordt gemaakt. Presentator Arjen Lubach liet zien dat artsen die een hoger tarief mogen rekenen naarmate de behandeling langer duurt vaak stoppen met behandelen nadat de grens van het hogere tarief is gepasseerd. De behandelcurve van artsen die een vast inkomen hebben, loopt veel gelijkmatiger. Zorgconsultants van bedrijven als P5COM zouden artsen advies geven over het slim declareren en plannen van behandeltrajecten.