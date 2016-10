Nieuwe logeeradresjes voor Chantal Janzen

HILVERSUM - Chantal Janzen heeft weer een aantal adressen gevonden waar ze in het komende seizoen van Chantal Blijft Slapen kan logeren. De presentatrice brengt de nacht door bij Martijn Krabbé, Piet Paulusma, Geraldine Kemper, Albert Verlinde, Ferry Doedens, Nielson, Rico Verhoeven en Henny Huisman. Dat heeft RTL woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 12-10-2016, 11:02 (Update 12-10-2016, 11:02)

Net als voorgaande seizoenen loopt ze een dag en een nacht mee in het dagelijks leven van de deelnemende BN'ers. Zo ziet Chantal Martijn Krabbé aan het werk bij de opnames van The Voice of Holland en gaat ze het weer voorspellen bij Piet Paulusma. Albert Verlinde laat Chantal onder een tijgervelletje slapen.

Het derde seizoen van Chantal Blijft Slapen is vanaf 27 oktober op televisie.