ANP Janet Jackson bevestigt zwangerschap

LOS ANGELES - Janet Jackson heeft eindelijk zelf bevestigd dat ze zwanger is. In een fotoshoot voor People laat de zangeres haar groeiende babybuik zien. "We danken God voor zijn zegening", zegt Janet in het bijbehorende artikel.

Door ANP - 12-10-2016, 14:18 (Update 12-10-2016, 14:18)

Janet annuleerde in april de resterende concerten van haar Unbreakable Tour om zich volledig te richten op het krijgen van een baby. De vijftigjarige zangeres, die nog kinderloos is, suggereerde in een video dat dat gelukt zou zijn, maar zelf sprak ze tot nu toe niet uit dat er een kindje onderweg is. Broer Jermaine bevestigde al wel dat hij oom werd en ook op paparazzifoto's was recent al een 'buikje' te zien.

Wanneer Janet is uitgerekend, is niet bekend.