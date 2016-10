Turner Epke Zonderland in kerstshow

Turner Epke Zonderland in kerstshow

AMSTERDAM - Carlo Boszhard, Buddy Vedder, Karin Bloemen, Leona Philippo en Jamai Loman vormen dit jaar naast Nicolette van Dam de cast van het familiespektakel The Christmas Show in de Ziggo Dome. Ook turner Epke Zonderland heeft een rolletje. Dat heeft RTL Live Entertainment woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 12-10-2016, 15:03 (Update 12-10-2016, 15:03)

RTL belooft weer een kerstsprookje met 'veel spektakel, adembenemende decors, spannende dansacts en geliefde kerstliedjes'. Het verhaal gaat dit jaar over het meisje Eefje, die een bijzondere droom heeft. Ze wil haar ondeugende oma (Bloemen) weer eens een gelukkige kerst bezorgen. Ze vraagt daarvoor de kerstfee (Van Dam) om hulp en ontmoet zo de Droommaker (Boszhard). Samen met zijn assistent (Vedder) neemt hij Eefje en haar oma mee op een magische reis. Die reis gaat onder meer langs de 'magische acrobaat', wonend in een glazen bol en gespeeld door Zonderland. Hij laat in de zaal zijn turnkunsten zien.

The Christmas Show ontstond vorig jaar naar voorbeeld van soortgelijke uitvoeringen in New York en Londen, waar kerstshows al jaren een traditie zijn. Op de vijf Nederlandse shows kwamen 50.000 mensen af. Dit jaar is The Christmas Show te zien op 23, 24 en 26 december.