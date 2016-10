Franse politie onderzoekt dna-sporen roof Kim

PARIJS - De Franse politie is nog druk bezig met het onderzoek naar de beroving van Kim Kardashian. Forensisch experts onderzoeken dna-sporen die zijn aangetroffen in het Parijse hotel waar Kim vorige week bruut werd overvallen. Dat meldt People op basis van Franse media.

Door ANP - 12-10-2016, 17:18 (Update 12-10-2016, 17:18)

Het dna werd onder meer gevonden op een hanger van Kim die een paar straten van het hotel werd gevonden door een voorbijganger. Ook in het luxe appartement waar de 35-jarige realityster verbleef is dna-materiaal gevonden. Het Franse Openbaar Ministerie heeft het onderzoek naar de brute overval officieel geopend.

Kim, die inmiddels weer bij vrienden en familie in Los Angeles is, heeft het nog moeilijk met de beroving. “Het gaat al beter, maar ze heeft nog een lange weg te gaan”, zei een bekende van de realityster tegen E! News. “Ze krijgt professionele hulp. Haar vrienden en familie steunen haar zo veel mogelijk. Haar zussen en moeder komen elke dag langs.”

Paranoïde

Kims echtgenoot Kanye West heeft zijn Saint Pablo World Tour weer opgepikt. De rapper, die een concert onderbrak toen hij te horen kreeg wat zijn echtgenote was overkomen, steunt Kim ook nu hij op tournee is wanneer hij kan. “Kanye is bij haar als hij niet aan het werk is en belt haar non-stop.”

Als ze alleen is, heeft Kim het echter nog taai. De realityster en moeder van twee, die in Parijs gekneveld in een badkuip werd gegooid terwijl de overvallers haar juwelen stalen, is ‘paranoïde’ als ze alleen is. “Ze heeft flashbacks en slaapt nog steeds niet goed.”