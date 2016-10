Roel Reiné maakt Engelstalige Batavia-film

Roel Reiné maakt Engelstalige Batavia-film

AMSTERDAM - Regisseur Roel Reiné gaat in 2018 een Engelstalige film draaien over het VOC-schip de Batavia. Dat heeft het Britse bureau The Pr-factory woensdag gemeld. Batavia's Death Song vertelt over de noodlottige eerste reis van het schip naar de Oost. Tijdens de tocht liep de Batavia op de klippen.

Door ANP - 12-10-2016, 18:08 (Update 12-10-2016, 18:08)

De Batavia liep tijdens haar eerste reis naar de Oost al op de klippen op de Australische westkust. De meeste opvarenden wisten zich eerst nog te redden op de Abrolhos-eilanden, maar daar ontstonden opstanden en moordpartijen. Zestig mensen stierven de verdrinkingsdood; muiters vermoordden 125 overlevenden.

Het is de tweede film die Reiné over de Gouden Eeuw van Nederland gaat draaien. Vorig jaar kwam zijn epos Michiel de Ruyter uit, over de heldhaftige admiraal die voor Nederland grote successen op de Engelsen behaalde. Het was een van de best bezochte bioscoopfilms van 2015 en de Michiel de Ruyter werd verkocht aan meer dan dertig landen.

Paul Verhoeven

Batavia's Death Song maakt de regisseur weer met producent Klaas de Jong en scenarist Lars Boom. Acteurs zijn nog niet bekend. Eerder probeerden andere regisseurs ook al een film over de Batavia te maken. Onder meer Paul Verhoeven was lang bezig met een verfilming van het boek Batavia's Graveyard, maar dit plan liep spaak.

Roel Reiné gaat eerst in 2017 nog onder meer een film draaien over de Friese vorst Redbad.