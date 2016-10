‘Huwelijk Shia LaBeouf niet rechtsgeldig’

ANP ‘Huwelijk Shia LaBeouf niet rechtsgeldig’

LAS VEGAS - Shia LaBeouf blijkt toch niet echt te zijn getrouwd met zijn vriendin Mia Goth. De acteur leek maandag te trouwen in Las Vegas, maar volgens de lokale overheid is er helemaal geen huwelijksakte.

Door ANP - 12-10-2016, 19:01 (Update 12-10-2016, 19:01)

Clark County Nevada, waarvan Las Vegas de hoofdstad is, twitterde woensdag dat Shia en Mia hun verbintenis vierden, maar niet in het huwelijk zijn getreden. De 30-jarige acteur en zijn 23-jarige geliefde deden dat maandag in trouwkapel Viva Las Vegas.

In een video waarop TMZ de hand wist te leggen, wisselen Shia en Mia wel trouwgeloften uit. Of de twee van plan zijn hun huwelijk officieel te maken, is niet bekend. Shia en Mia leerden elkaar kennen tijdens de opnamen van Nymphomaniac: Volume II en zijn sinds 2012 samen. In maart werd Mia gespot met een verlovingsring om haar vinger.