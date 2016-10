Televizier-Ring bevestigt groei voor Gordon

AMSTERDAM - Als hij donderdagavond de Gouden Televizier-Ring wint, dan ziet Gordon dat als een bevestiging dat hij als programmamaker is gegroeid. Dat zei hij woensdag in RTL Late Night.

“De eerste programma’s die we maakten waren een beetje keten, lachen, humor. Het ging nergens heen”, zei Gordon over Joling & Gordon over de vloer, dat in 2005 voor het eerst op televisie was. “Ik ben er niet trots op”, gaf ‘Goor’ toe over de eerste uitzendingen waarin hij een tv-duo vormde met Gerard Joling. “Opvoedkundig was het niet oké.”

Hoewel Gordon een paar maanden geleden aangaf dat hij het niet meer dan terecht zou vinden als hij en Gerard de Gouden Televizier-Ring winnen, zei hij woensdag dat hij al heel blij is met de nominatie. “Ik ben heel blij dat we genomineerd zijn. En ik ben heel blij dat Nederland nu weet dat dit bestaat”, zei hij over de vele eenzame ouderen die centraal staan in de programma’s die ‘Geer en Goor’ tegenwoordig maken.

“Ik denk dat het heel mooi is voor diegenen die het programma maken en dat het ook heel mooi is voor de ouderen”, vulde Gerard aan. Met of zonder Televizier-Ring gaan de twee door met hun programma’s voor ouderen.

In de nieuwe reeks willen Gerard en Gordon een bejaardenhuis openen. “We willen iets achterlaten”, zei Gordon. “Meer doen dan alleen even leuk op de koffie gaan”, vulde Gerard aan. De heren hopen dat hun tehuis een succes wordt. “Dan kunnen we het aan de overheid laten zien en hoop ik dat ons voorbeeld wordt gevolgd.”