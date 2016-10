Ferry Doedens geniet van zelfspot

ANP Ferry Doedens geniet van zelfspot

AMSTERDAM - Ferry Doedens heeft genoten van zijn debuut als stand-up comedian. De acteur is één van de BN-ers die in het nieuwe programma Celebrity Stand-up uit de eigen comfort zone stappen en zich aan een nieuwe tak van sport wagen.

Door ANP - 13-10-2016, 8:06 (Update 13-10-2016, 8:06)

Ferry besloot om zijn optreden te beginnen met een grap over alle clichés die er over hem bestaan. "Om daar maar meteen vanaf te zijn lepelde ik bij de start van mijn optreden achter elkaar op: Ik ben een ijdele, arrogante, coke snuivende valse nicht met adhd. Tenminste, dat is het beeld dat veel mensen van mij hebben. Ik heb echter geen adhd maar ben gewoon enthousiast. Toen ik die afkickkliniek in moest, zag ik daar niet als een berg tegenop, nee, ik dook die berg gewoon lekker in!', zegt Ferry in De Telegraaf.

"Toen die eerste woorden er eenmaal uit waren, merkte ik dat niet alleen het publiek, maar ook ikzelf er lekker in zat", vervolgt hij. Er werd flink gelachen waarbij Patty Brard, die ook aan het programma deelneemt, boven iedereen uit kwam.

Celebrity Stand-Up is vanaf 13 oktober te zien op Comedy Central. Andere kandidaten zijn onder anderen Roxeanne Hazes, Annemieke Schollaardt, Tofik Dibi en Jelka van Houten.