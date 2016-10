BN'ers op leeftijd voor MAX naar Indonesië

ANP BN'ers op leeftijd voor MAX naar Indonesië

AMSTERDAM - Ben Cramer, Johnny Rep, Laurens van Rooyen, Noraly Beyer, Sandra Reemer, Carry Tefsen, Willeke van Ammelrooy en Penny de Jager zijn te zien in het nieuwe tv-programma Gouden jaren: Indonesië. Dit maakte Omroep MAX donderdag bekend op de najaarspresentatie in Amsterdam.

Door ANP - 13-10-2016, 12:49 (Update 13-10-2016, 12:49)

In het programma reizen de acht landgenoten op leeftijd voor een lang verblijf naar Yogyakarta, de culturele hoofdstad van Indonesië. Vanuit een traditioneel onderkomen beleven, ervaren en proeven zij het authentieke Indonesië.

De acht willen op het eiland Java met name te weten komen hoe hun leeftijdsgenoten leven, wonen en werken. Ze vragen zich ondertussen af of het een plek is waar ze zich thuis kunnen voelen en wat ze verwachten van hun eigen gouden jaren. Verandert dat verwachtingspatroon na de ervaringen in Yogyakarta?

Radio

Het radioprogramma Evergreen Top 1000 krijgt een versie op televisie. In het NPO1-programma neemt Manuëla Kemp de kijker vanaf 7 november een week lang mee naar het collectieve muziekgeheugen van de jaren zestig en zeventig. Het programma is gebaseerd op de mooiste liedjes uit de Evergreen Top 1000 die jaarlijks wordt uitgezonden op NPO Radio 5.

In het nieuwe programma Hoe word ik 100 volgt MAX zes mensen die lijden aan welvaartsziektes zoals diabetes, hart- en vaatziekten, overgewicht en stress. In vijf maanden proberen deze mensen onder begeleiding van een medisch team van hun aandoeningen en hun medicatie af te komen door simpelweg gezond te leven. Hoe word ik 100 begint woensdag 9 november op NPO1.