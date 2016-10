Xander de Buisonje koopt villa in Bussum

BUSSUM - Xander de Buisonje heeft een villa gekocht in Bussum. De zanger en zijn vrouw hebben volgens de website Bekende Buren 875.000 euro betaald voor de twee-onder-een-kapwoning in het Gooi.

Door ANP - 13-10-2016, 13:15 (Update 13-10-2016, 13:15)

Het riante, uit 1882 stammende optrekje heeft een woonoppervlak van 280 vierkante meter en telt tien kamers, waaronder vier slaapkamers en een badkamer. Verder is er een souterrain, een zonneterras, een kantoor met aparte ingang plus drie bergkelders. Dit alles is verdeeld over vier woonlagen.

De garage is tevens een werkplaats waar Xander twee auto's kwijt kan. Momenteel woont Xander nog in een huurhuis in Amstelveen.