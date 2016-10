Dylan's teksten en archief zijn goud waard

NEW YORK - Een met de hand geschreven tekst van Like a Rolling Stone van Nobelprijswinnaar Bob Dylan bracht twee jaar geleden op een veiling in New York bijna 1,5 miljoen euro op. Het is een van zijn bekendste nummers. Dylan schreef het lied in 1965 op vier velletjes postpapier van een hotel. Het manuscript bevat doorhalingen en toevoegingen en in de kantlijn staan tekeningetjes, zoals een hoed en een schoen.

Door ANP - 13-10-2016, 14:16 (Update 13-10-2016, 14:16)

September vorig jaar veilde Sotheby's in Londen een getypte versie uit 1962 van het nummer A Hard Rain's A-Gonna Fall met allerlei krabbels en doorhalingen. Het nummer werd het jaar daarop uitgebracht op het album The Freewheelin' Bob Dylan. Het wordt algemeen gezien als een reactie op de Cubacrisis, de dreigende atoomoorlog tussen de Verenigde Staten en de toenmalige Sovjet-Unie.

In maart van dit jaar verkocht Dylan zijn persoonlijk archief met meer dan 6000 gedichten, teksten, aantekeningen, foto's en geluids- en filmmateriaal. De nieuwe eigenaar, de universiteit van Tulsa in de Amerikaanse staat Oklahoma, heeft het archief toegankelijk gemaakt voor onderzoekers en voor tentoonstellingen.