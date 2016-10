Bieber trapt een balletje met scholieren

LONDEN - Nadat hij vorige week opdook op een Amsterdams voetbalveldje, stond Justin Bieber woensdag onverwachts op het veld bij de Londense Highgate-school. Het popidool vroeg of hij een balletje mee mocht trappen met de scholieren.

Door ANP - 13-10-2016, 17:42 (Update 13-10-2016, 17:42)

''Kijk eens wie er vandaag kwam opdagen voor voetbal!'', twitterde de school bij een foto van Bieber tussen een grote groep jeugdige spelers. Een aantal leerlingen postten ook selfies met de zanger en filmpjes waarin Justin in actie is te zien.

Bieber is momenteel in Engeland voor zijn Purpose World Tour. Hij staat een paar dagen achter elkaar in de O2 Arena in Londen. Vorige week was Justin nog in Nederland voor zijn tournee. Toen dook het tieneridool ook een paar keer op in het wild.