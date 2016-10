Roseanne Barr breekt knieschijf

LOS ANGELES - Roseanne Barr heeft haar knieschijf gebroken tijdens een uitje in het park. De 63-jarige actrice gleed uit en brak daardoor haar knieschijf op drie plekken.

Door ANP - 13-10-2016, 20:37 (Update 13-10-2016, 20:37)

Roseanne was op bezoek bij haar zoon in San Francisco toen het ongeluk gebeurde. ''Mijn zus was bij me en had controle over de situatie. Maandag operatie'', twitterde Roseanne. Ook postte ze een filmpje van zichzelf waarin te zien is dat de actrice met een looprek voortbeweegt. De actrice moet straks drie maanden lang op krukken lopen.

Barr is fel tegenstander van de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton. Ze twitterde dan ook dat ze haar knieschijf heeft gebroken en vroeg zich gelijk af of Hillary haar achtervolgde met een drone.