Paul de Leeuw wint gouden Stuiver

ANP Paul de Leeuw wint gouden Stuiver

AMSTERDAM - De Gouden Stuiver, de publieksprijs voor beste jeugdprogramma, ging dit jaar naar Pauls puber kookshow (VARA). De andere genomineerden waren Brugklas van AVROTROS en Puberruil zapp (KRO-NCRV).

Door ANP - 13-10-2016, 21:48 (Update 13-10-2016, 21:58)

De Gouden Stuiver werd in ontvangst genomen door Janny van der Heijden. Zelf reageerde Paul, die in het theater stond, met een videoboodschap. ''Het is geen gemakkelijk programma, maar een geweldig programma om te doen. Heel erg bedankt iedereen. Ik ben er heel erg blij mee."

Brugklas (AVROTROS) en Puberruil waren vorig jaar ook genomineerd, maar toen ging de Gouden Stuiver naar het kinderprogramma Freeks wilde wereld van Freek Vonk.

Het was dit jaar de eerste keer dat de verkiezing voor de Gouden Stuiver was losgetrokken van die voor de Gouden Televizier-Ring. Dat maakte het stemmen voor jonge kijkers een stuk gemakkelijker. Er is dit jaar massaal gestemd door de kinderen.