Lindsay Lohan opent nachtclub in Athene

ATHENE - Lindsay Lohan opent zaterdag haar eigen nachtclub 'Lohan' in de Griekse hoofdstad Athene. Dat meldt TMZ.

Door ANP - 14-10-2016, 4:02 (Update 14-10-2016, 4:02)

Lohan runt de nachtclub samen met haar Griekse vriend Dennis Papageorgiu, die meerdere restaurants, bars en discotheken heeft in Griekenland.

Papageorgiu stelde Lohan in juli voor om samen de club te openen. De 30-jarige Amerikaanse actrice en zangeres heeft zich gestort op de programmering en de aankleding van de club. Zo is er is een aparte ruimte voor vipgasten met exclusieve service.

Lohan is van plan twee of drie keer per maand aanwezig te zijn in de club. Of ze dan ook zal optreden is niet bekendgemaakt.