Spice Girls Mel C en Mel B houden ruzie

LONDEN - Sporty Spice, beter bekend als Mel C, blijft haar ex-collega Mel B. dissen via haar songteksten. Dat melden bronnen aan het Britse dagblad Mirror.

Door ANP - 14-10-2016, 5:49 (Update 14-10-2016, 5:49)

Sporty Spice, wiens echte naam Melanie Chrisolm luidt, geeft in haar recente nummer Version Of Me haar mening over haar ex-collega Scary Spice. Zo zingt Mel C: "Dit is niet je speeltuin. Ik ben hier niet zodat je me kan neerhalen". Ingewijden zeggen tegen The Mirror dat de zangeres zo wil afreageren op de, in haar ogen, dominante houding van Mel B.

Scary Spice, beter bekend als Mel B, zegt geen contact meer te zoeken met Mel C. Ze concentreert zich volgens ingewijden nu op GEM, de band die ze samen met Spice Girls Emma Bunton (Baby Spice), Geri Horner (Ginger Spice) en Victoria Beckham (Posh Spice) heeft opgericht.

Mel C heeft aangegeven geen interesse te hebben in een reünie van de Spice Girls. Als belangrijkste rede geldt volgens bronnen de slechte relatie van Mel C met Mel B en andere bandleden.