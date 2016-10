Weer kunnen reizen is wonder voor Erica

ROTTERDAM - Erica Terpstra vindt het een wonder dat ze weer in het vliegtuig kan stappen voor haar Omroep MAX-programma Erica op reis. De oud-politica kampte in 2014 met een ernstige bacteriële infectie in haar been en had lang nodig om te revalideren.

Door ANP - 14-10-2016, 8:15 (Update 14-10-2016, 8:15)

“Het was een aaneenschakeling van malheur”, blikt Erica terug in het AD. “Ik moest helemaal opnieuw leren lopen. Familieleden hielpen me, elke dag opnieuw. Steeds zette ik weer een stapje verder. Zonder hen had ik het niet gered.”

Erica is nog steeds druk bezig met oefeningen en heeft voor langere afstanden een wandelstok nodig. “Maar ik kan weer reizen! Ik duik weer overal in en geniet daar mateloos van. Ze moeten me wel eens tegenhouden als ik te enthousiast ben.”

Voor een nieuwe reeks Erica op reis ging ze al naar Hongkong en Suriname, reizen naar Myanmar, Israël en Colombia liggen nog in het verschiet. “In het buitenland is iemand mee die een oogje in het zeil houdt. Heel zorgzaam, net als de hele crew van het programma trouwens. Het voelt als familie.”