ANP Nederlandse documentaire wint prijs in Cannes

CANNES - De Nederlandse documentaire Spinoza, een vrije denker heeft donderdagavond in Cannes een Gouden Dolfijn gewonnen. Dat heeft de organisatie die de prijzen uitreikt bekendgemaakt. De productie van regisseur Robin Lutz won de prijs, die wel de Oscar van de bedrijfsfilms wordt genoemd, in de categorie geschiedenis en beschaving.

Door ANP - 14-10-2016, 8:57 (Update 14-10-2016, 8:57)

Het is niet de eerste prijs die Lutz met zijn film won. Eerder kreeg hij ook al de Spinozapenning uitgereikt, omdat hij met zijn documentaire het gedachtegoed van de filosoof voor een groot publiek toegankelijk had gemaakt.

Baruch Spinoza (1632-1677) was een van de eerste filosofen die betoogde dat alle mensen gelijk zijn en dat iedereen de vrijheid moet krijgen te geloven, te denken en te zeggen wat hij of zij wil. De film werd onder meer ondersteund door burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag, waar Spinoza lange tijd woonde.

Spinoza, een vrije denker was in 2015 in bioscopen van Pathé te zien en werd al meerdere malen uitgezonden op NPO2.