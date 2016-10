The Chainsmokers volgend jaar in Amsterdam

DELFT - The Chainsmokers hebben aan de vooravond van hun uitverkochte show tijdens het Amsterdam Dance Event aangekondigd terug te komen naar de hoofdstad. Het duo staat op vrijdag 17 februari in de Heineken Music Hall, die tegen die tijd is omgedoopt tot AFAS Live.

Door ANP - 14-10-2016, 10:37 (Update 14-10-2016, 10:37)

Het Amerikaanse duo Alex Pall en Drew Taggart, beter bekend als The Chainsmokers, verzorgt volgende week vrijdag een show in Paradiso Noord. Kaarten voor hun optreden in AFAS Live zijn vanaf dinsdagochtend te koop, maakte Mojo vrijdag bekend.

The Chainsmokers braken in 2014 door met de single #Selfie. Vervolgens scoorde het duo met Roses en Don’t Let Me Down. Hun hit met Halsey, Closer, staat momenteel hoog in de Nederlandse hitlijsten.